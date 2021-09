No es una asunto nuevo que la programación televisiva en este país va al contrario que en el resto de Europa. Tal vez porque nuestros horarios de trabajo nos llevan a comer y cenar a horas tardías, o quizás por las costumbres o los horarios solares.

Lo que está claro es que en esta vida nocturna nos acompaña la parrilla de televisión. Cada vez los programas estelares de las cadenas comienzan más tarde (no hay gran apuesta audiovisual que no empiece antes de las 23.00 cuando hace 25 años la hora estrella eran las nueve y media de la noche) y por consiguiente, acaban ya de madrugada, lo que conlleva problemas de sueño y cansancio acumulado al día siguiente. Sí, tan fácil como apagar la tele o ponerte plataformas, pero no hay que olvidar que no todo el mundo tiene acceso a estas y que, al final, la noche es el único momento libre y de desconexión que tiene el personal.

Bien, pues con este panorama encima de la mesa, Telecinco ha dado un golpe de timón para revolucionar la programación televisiva. En un comunicado, la cadena de Mediaset ha anunciado que en esta nueva temporada arranca con una nueva apuesta: a partir de la semana que viene adelanta el inicio y la finalización de sus contenidos estelares de la noche, comenzando estos a las 20:00 horas. Con este movimiento, lo que logra la cadena es 'enganchar' a su audiencia a una hora más temprana invitándola a quedarse en el espacio informativo diario, para después, volver a los programas fuertes.

El nuevo horario se inaugurará a partir del próximo martes con la gala ‘Secret Story. Cuenta atrás’ presentada por Carlos Sobera. La edición de prime time de Informativos Telecinco permanecerá en su horario y duración habituales, a las 21:00 horas, tras la cual la cadena proseguirá con su oferta de programación prevista.

Cuatro refuerza su mediodía con ‘Alta tensión’ y el estreno de ‘Los Teloneros’

Paralelamente al importante cambio previsto para esta franja en Telecinco, Cuatro también incorporará nuevos contenidos de producción propia en su parrilla otoñal que comenzarán la semana que viene, con el estreno de ‘Los teloneros’ de lunes a viernes a las 13:45 en directo, tras el concurso ‘Alta tensión’, que a partir del lunes comenzará a emitirse en un nuevo horario a partir de las 12:45 horas.