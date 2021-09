Jennifer Coolidge: adiós al corsé de 'milf' (a los 60)

La madre de Stifler, ese personaje tópico que interpretó Jennifer Coolidge en American Pie del que no se recuerda ni su nombre propio, ha dejado ahora de ser la mamá de nadie a los 60 años. No por temas genéticos ni de edad, sino porque la actriz a la que la saga juvenil había encorsetado en el papel de madre fogosa objeto de deseo adolescente ha logrado despojarse ahora de esa carga que la ha acompañado en su carrera desde entonces. Eso, explicó, se trasladó a su vida privada: ligaba con facilidad con hombres mucho más jóvenes que ella. Un inciso: en el primer filme de American Pie la actriz hizo de M.I.L.F. (acrónimo en inglés de madre con la que me gustaría tener sexo) con ¡38 años!

Dos décadas después de aquel papel que la convertió en icono popular, crítica y público han aplaudido a rabiar el último trabajo de Coolidge en la serie 'The White Lotus' (HBO), fenómeno del verano en las pantallas, donde la estadounidense desarrolla su papel más complejo tras décadas de carrera. Hasta ahora –parece– la madre de Stifler no se había despegado de la etiqueta, haciendo a menudo de mujer mucho más mayor de lo que indicaba su carné de identidad.

En 'The White Lotus', serie satírica que sucede en un esperpéntico oasis vacacional de alto standing, hace el papel de su vida. Ahora que le ha llegado una oportunidad de desmarcarse del cliché. En una entrevista en 'The Guardian' dijo: «La gente asumió que solo podía hacer cierto tipo de roles: esa señora que entra, abre una puerta, dice algo gracioso y luego la cierra».

No pensó eso Mike White, el creador de la serie, que ideó el papel de Tanya (así se llama en la ficción de HBO) para ella. «Pensé, me encantaría escribir algo que permita mostrar a la persona que conozco, no al personaje», contó White. Coolidge, que también ha participado en Una rubia muy legal, en 'Una joven prometedora' –último Oscar al mejor guion original– y en numerosas series, estuvo a punto de rechazar la propuesta. La pandemia la había desconectado del trabajo. Además, explicó: «Me había estado atiborrando y autodestruyéndome en casa durante meses, comiendo pizza todo el día».

En la serie de HBO, Coolidge es una soltera que acaba de perder a su madre y que tiene la cabeza en una dimensión particularmente nublada. Los paralelismos que tenía su vida con la de Tanya la ayudaron mucho en su trabajo: sabe lo que es perder a una madre y llegó al rodaje deprimida por la pandemia, que le arrebató a familiares. Sobresale tanto en 'The White Lotus', que la revista 'Variety' ha reclamado incluso que su interpretación «excepcional» obtenga los premios que merece. Concebida para una temporada, HBO ya ha confirmado que habrá una segunda parte de la serie.