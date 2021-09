¿Será amistad? ¿Habrá algo más? Eso es lo que se preguntan los seguidores de Kiko Hernández, después de ver la última fotografía publicada por el colaborador de "Sálvame". En la imagen, que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, aparece abrazado a una mujer en un gesto de puro amor.

La mujer en cuestión es Marta López, exconcursante, como Hernández, de Gran Hermano. Si bien, la madrileña participó en la segunda edición del "reality" más famoso de la historia de la televisión española, mientras que él lo hizo en la primera.

En la instantánea se les puede ver abrazados. Él la coge a ella por el hombro, mientras López se recuesta sobre su hombro. Se mira, la madrileña esconde sus ojos bajo unas gafas de sol, y sonríen.

La complicidad que desprenden podría ser la de dos grandes amigos, como también de dos enamorados. De hecho, hay quien ha especulado con esa posibilidad.

Esta opción parece desechada cuando se lee los comentarios que pusieron uno y otro en la propia red social. "Gracias por ofrececrme tu casa, gracias por tu amistad! Te quiero amiguita!", escribió Kiko Hernández, en un mensaje acompañado de dos corazones.

No tardó en responder Marta López, a través de la misma red social. "No me tienes que dar las gracias por nada, eres parte de mi vida. Te quiero a rabiar", firmó.

Esta fotografía ha sido tomada por Kiko Hernández durante sus vacaciones, que está exprimiendo al máximo. Tal y como ha publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, el colaboradora de Sálvame está aprovechando al máximo los últimos coletazos del verano. Lo ha hecho a caballo entre Francia y Cádiz. En los últimos días ha estado en París y ahora está disfrutando de la costa andaluza.

En una de sus últimas fotografías se le puede ver a bordo de una embarcación recreativa. Al fondo, se intuye la cosa. Kiko Hernández posa sonriente a los mandos del bote. "Disfruta", le han dicho varios de sus "followers", mientras el colaborador de "Sálvame" aprovecha sus últimos días de vacaciones.

Nuevo proyecto personal

Con una fotografía en la que se leve firmando unos papeles. Así ha anunciado Kiko Hernández que comenzará un nuevo proyecto profesional. La noticia ha generado gran revuelo entre sus seguidores, que ahora se preguntan si el exconcursante de Gran Hermano abandonará Sálvame. También hay quien ya le ha advertido, seguro que con humor: "Pronto habrá denuncias".