Que el clan Campos está en el ojo del huracán nadie lo puede negar. La matriarca, María Teresa Campos, no deja de recibir críticas de su ex Edmundo Arrocet desde el reality "La Casa de los Secretos", y la relación entre las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego no para de hacer agua. La exposición mediática de la familia está costándoles caro y la incorporación de la hija de Terelu, Alejandra Rubio, a los platós de Telecinco como colaborada hecha más leña al fuego que separa cada vez más a las hermanas.

El último episodio ha sido el primer Deluxe de Carmen Borrego como colaboradora del programa que presenta Jorge Javier Vázquez. Carmen abandonó el programa Viva la Vida en el que colaboraba con su hermana y su sobrina para irse ahora al programa que produce la Fábrica de la Tele. Los motivos: una buena oferta económica y una oportunidad, según la colaboradora.

En realidad, Mediaset sabe rentabilizar como nadie la desavenencias familiares y más si se trata de clanes consagrados. En el caso de las Campos, las preguntas de Jorge Javier Vázquez en Sálvame se centraron en la relación entre tía y sobrina. Telecinco lleva semanas alimentando la mala relación entre las dos e insinuando que estas diferencias son las que están separando día a día a las hermanos Campos.

Desquiciada y aprovechada

Durante el programa, Carmen Borrego insinuó que Alejandra Rubio, su sobrina, esta más "desquiciada" que ella y en un momento de su conversación con Jorge Javier Vázquez no dudó en calificarla de "aprovechada".

Estas dos palabras no han sentado nada bien a la madre de Alejandra. Terelu Campos está harta de que los platós de televisión se hayan convertido en el campo de batalla entre tía y sobrina y de que Carmen utilice ahora su primer Deluxe para criticar a su sobrina.