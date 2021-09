Las noticias acerca de Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, se suceden. A los rumores de un posible divorcio de la pareja, ahora se suma el hecho de que el hijo de Isabel Pantoja podría haberle sido infiel con otra mujer, algo que parece que no es la primera vez.

La noticia de la supuesta infidelidad de Kiko Rivera ha saltado en el programa de 'Sálvame' y donde se ha recordado que el pasado verano, la nuera de la Pantoja lanzó un ultimátum al padre de sus hijas asegurando que no iba a perdonar otro engaño.

Según han dado a conocer los tertulianos del programa, el DJ habría sido visto besándose con otra chica morena en una discoteca de la localidad gaditana de Chipiona.

Las dudas acerca de los "cuernos" han sido presentadas por Jorge Javier Vázquez quien habría recibido un mensaje de voz del propio Rivera negando que fuera él. A esta versión se ha sumado el colaborador Rafa Mora, quien ha asegurado que todo se debe a una confusión por parte de los testigos, quienes podrían haber confundido a otra persona, con un físico muy similar al hijo de Paquirri, con el DJ.

Aunque un testigo se ha puesto en contacto con el programa asegurando que lo vio en el reservado de un local y añadió que se le notaba "excitadito". Esa más, esta persona declara que tiene fotos y vídeos de la pareja besándose en el cuello, en la boca y dándose abrazos.

Irene Rosales le ha asegurado a Carmen Borrego que está muy tranquila, aunque también en directo ha asegurado que no sabía nada de este posible episodio de deslealtad y que se ha enterado a través del propio programa de Mediaset. Precisamente este detalle es lo que ha despertado las sospechas de los colaboradores que no han dejado de sembrar la duda "eso es muy extraño, que no lo hayan hablado antes".

Ni rastro de Irene Rosales en las redes de Kiko

Uno de los aspectos que según los colaboradores de Sálvame podrían confirmar los "cuernos" del DJ a su esposa, es la falta de imágenes de la pareja juntos en las redes sociales de Kiko Rivera desde hace mucho tiempo.

De hecho, María Patiño aseguró que esta es una actitud habitual cuando el pinchadiscos se enfada con alguien: borrar las fotos.