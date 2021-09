First Dates es testigo de encuentros en los que surge el amor... o la indiferencia. En este caso, Chus se vio incapaz de seguirle el ritmo a su cita en lo que se refiere al baile: " A mí el manoseo y el toqueteo no me gustan".

Pero demos marcha atrás un momento, desde que Chus y Julio se conocen y toman asiento en su mesa saltan chispas. Ella levanta un muro invisible que él intenta derribar con pequeñas muestras de cariño.

Como agua y el aceite, Chus y Julio no se entendieron el tiempo que duró su cita. Ella le preguntó a Julio a qué se dedicaba y él, con su particular sentido del humor respondió: "Soy funcionario de los que funcionan y no se van dos horas a hacer la compra en horario laboral". Esta cómica salida no fue bien recibida por Chus.