Chimo Bayo se convirtió anoche en el primer expulsado de Secret Story, el último reality de Telecinco y que presenta Jorge Javier Vázquez. El DJ abandonó la casa de los secretos tras perder las votaciones telefónicas contra las otras dos nominadas de la semana: Emmy Russ y Cristina Porta. La alemana se convertió en la primera salvada de la noche al obtener el porcentaje más bajo (2,3%) dejando el duelo final entre el valenciano y la periodista deportiva. Finalmente, Chimo Bayo se convertía en el primer eliminado del concurso con un 74,4% de los votos.

El secreto de Chimo Bayo

Chimo Bayo, tras abandonar la casa, reveló su secreto más guardado. “Hice un milagro”, comenzaba diciendo desde ‘El Cubo’. “En el 93, recibí una llamada de mi mánager para visitar a un chico con cáncer al que daban por perdido. Tenia una foto de Jesucristo y otra mía. Estuvimos hablando durante media hora porque me imponía mucho la cuestión ya que tenía un cáncer incurable”, recordaba el DJ. Tiempo después, el valenciano recibía una llamada de los padres del chico anunciando que se había recuperado del cáncer. “He estado en su boda, en el bautizo de su hijo. Es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Pone milagro, pero yo no sé lo que fue”, explica.