Novedades en la historia de amor entre Isaac, Lucía y Marina. El Debate de las Tentaciones por fin puso fin a uno de los misterios más grandes del programa: todo lo que paso entre Isaac y Lucía y por qué se rompió la relación del tentador con Marina cuando salieron juntos del programa. Toda una sorpresa en La última tentación.

En su primer encuentro, Marina contaba que estaba segura de que Isaac y Lucía habían tenido algo más que una amistad cuando todavía estaban juntos, algo que los dos han negado hasta la saciedad. Para Marina, Lucía era una gran amiga con la que consolarse y pedirle consejos sobre su relación, pero la nueva novia de Isaac no pudo con la presión y decidió ser sincera con su amiga a través de un mensaje de Whatsapp: "Cuando pasó el rollo este de Isaac en la Isla, de la piscina y eso, yo fui sincera porque estaba jugando con un amigo y no veía más allá de Manuel", escribe en una parte del mensaje que el hermano de Lucía le recomendó enviarle.

Isaac siempre lo ha negado

Por su parte, Marina reconoce que, aunque le pilla de sorpresa, sospechaba que algo así le estaba pasando a su amiga y le agradece el gesto para no tener que seguir fingiendo que no se da cuenta de nada: "Para ti también tiene que ser duro", la consolaba.

Al parecer y según contó el programa, la conversación tuvo lugar el pasado 3 de marzo, es decir, dos semanas antes de que Marina e Isaac rompiesen su relación, algo que ocurrió el día 21 de marzo. Los mensajes que transcribió el programa no se alejaban demasiado de la tesis sostenida desde un principio por Lucía. En un viaje a Madrid semanas más tarde coincidieron Lucía e Isaac. "Cuando lo vi, mi cuerpo reaccionó de una manera rara", recordaba la joven en uno de los mensajes que darían a entender que la versión de Marina, que acusa a ambos de tener relaciones sexuales durante ese viaje y cuando el catalán aún estaba con ella.

Lucía explicaba en los mensajes que sentía "vergüenza", que creía que Marina ya conocía sus sentimientos y que no pusiera en duda que los consejos que le había dado sobre su relación habían sido sinceros: "Si no te lo digo, no estoy tranquila", le acaba diciendo.

La respuesta de Marina, según mostró el programa, fue el siguiente: "Estoy un poco en shock, aunque una parte de mí lo sabía, por eso te dije que yo veía cosas raras. Me gustaría que me lo hubieras dicho antes en lugar de haber seguido haciendo la tonta en ese sentido, aunque para ti tiene que haber sido duro también, así que agradezco que me lo digas".