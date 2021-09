Lo ha vuelto a hacer. Andrea se ha dejado llevar y la ha liado ya en el segundo programa de 'La última tentación'. Y aunque Óscar es su 'asunto pendiente' en la isla no ha sido el elegido para ponerle los cuernos a su novio.

En el programa de este miércoles otras dos personas aparecieron en la casa, Gonzalo y Manuel. Y estas incorporaciones levantaron toda clase de comentarios. Cristofer fue el priemro en compartir con sus compañeros el rumor de que Andrea y Manuel se habían dado unos besos en Ibiza este verano. En caso de ser cierto supondría que ella ya engañó a su novio actual con el ex de Lucía. Andrea no lo confirmó, pero Manuel no pudo negar que algo ocurrió entre los dos.

En un momento en la piscina se les ve muy cómodos juntos y en presencia de Gonzalo, se besan, y repiten... un 'piquito'. Y para rematar aprovechan la intimidad de la noche cerrada para escaparse de la mano hasta la habitación y dormir. ¿Qué opinará el novio de Andrea de este atrevimiento cuando vea las imágenes?