En First Dates se busca el amor, pero hay algunos que van por el espectáculo y otros para alardear. Ese es el caso de Víctor, una persona "extraña", según se definió a sí mismo.

Y es que Víctor entró fuerte. En el transcurso de la cena dejó sin palabras a Lucía: "¿Te gustan los masajes energéticos? Cuando los hago, la persona se duerme". En la aventura de la conquista presume de haber estado con Dios, una confesión que confunde e impacta por partes iguales a Lucía, de 23 años.

"La gente me trata de loco, no me lo dicen, pero lo noto", contaba Víctor sobre sus relaciones anteriores, en las que reconoce haber tenido dificultades mentales. Hasta tuvo una experiencia extracorpórea y pudo ver su cuerpo tendido desde arriba.

Lucía, ante los besos de Víctor: “No he sentido la pasión que ha sentido él, creo que se ha notado”#FirstDates22S

Víctor no tardó en poner sobre la mesa el tema sexual. "En un fin de semana eché 20 polvos, fue un fin de semana movidito pero lo pasé bien". "¿Sexo oral, vaginal o anal... o los dos.. o los tres?". Lucía no sabía donde meterse. Y él siguió: "El anal lo he probado pero lo que tengo de miembro no cabe".

También compartió con su cita la primera vez que fue a la farmacia a comprar preservativos: "Por favor, la talla más grande que tengáis. De largo me vale, lo que no me vale es de ancho".