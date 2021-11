El nombre de Marta Peñate ha sonado con más fuerza que nunca este último año, sobre todo tras su paso por 'La isla de las tentaciones', su ruptura con Lester y su posterior participación en 'Solos' donde ya se hablaba de una amistad especial entre la concursante y Tony Spina, exnovio de Makoke en ese momento.

Aunque han estado siempre muy cautelosos con los medios de comunicación, los dos tortolitos no pudieron reprimir su amor y enseguida enseñaron a ojos de todos sus seguidores lo que les unía: una relación sentimental que por lo visto, no solo ha ido más allá, sino que ya suenan las campanas de boda.

Ha sido a través del canal de Mtmad de Marta Peñate donde nos hemos enterado que Tony Spina le ha pedido matrimonio a su pareja. Los dos se sumergieron en un viaje súper especial y tras una cena de lo más impresionante, el que fuera novio de Makoke sorprendía a su amor con globos en la habitación y acto seguido le hacía la famosa pedida de mano que tantas personas sueñan en su vida.

Muy sorprendida, Marta no sabía ni qué decir, pero enseguida se recomponía para asegurar que: "Lo mejor que me ha pasado en la vida ha tardado 30 años en llegar. No sabes cuánto te amo, te quiero" le decía al amor de su vida. Está claro que su ruptura con Lester y todo el sufrimiento que ha pasado le ha merecido la pena porque ahora ha encontrado a alguien con el que está feliz y además... ¡con el que va a compartir su vida para siempre!