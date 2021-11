Pepe Navarro fue el invitado bomba de esta semana de 'Sábado Deluxe' y su presencia en el programa estuvo cargada de polémica, entre otros, por su discusión con Paloma García Pelayo en la que se llegó a meter Jorge Javier Vázquez en defensa del presentador. Un día después de la entrega, Kiko Matamoros quiso analizar lo ocurrido en el formato y sorprendió a los espectadores al confesar que él también debería haber sido uno de los colaboradores, pero que pudo ser vetado.

En 'Viva la vida', sus compañeros le preguntaron por esta cuestión y él confesó lo que ocurrió: "En un principio yo estaba citado, pero luego me llamaron para no estar y presentarme más tarde. Puede ser una decisión de última hora". "Yo coincidí con Pepe al final de la entrevista y me saludó correctamente, pero yo estaba citado para su entrevista. En todo caso, es su derecho y yo lo respeto", comentó el tertuliano dando a entender que habría sido vetado por el presentador.

A pesar de no acudir a su habitual puesto de trabajo, y no por decisión propia, Matamoros sí que quiso opinar sobre la paternidad de Pepe Navarro sobre Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes del que reniega: "He tenido una trayectoria de confrontación con su verdad y he defendido la verdad judicial y la que dice la Audiencia. No hay jueces malos, hay una ley que se tiene que aplicar y el juez bueno es el que la aplica", sentenció en el espacio presentado por Emma González.