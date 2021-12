El discurso de Paz Padilla acerca de la muerte y las pseudociencias sigue generando comentarios en Mediaset. Después de que Mayra Gómez-Kemp se cabreara con la presentadora cuando esta le preguntaba por el fallecimiento de su marido, ayer en 'Sálvame' Jorge Javier Vázquez sorprendió con un dardo a su compañera.

Todo ocurría cuando se lanzaba una pregunta improvisada a los colaboradores: cuál era el presentador que peor se había portado con cada uno. Kiko Matamoros se lanzó a la piscina asegurando que María Patiño. "¿Y contigo, Belén?", preguntó Jorge Javier, a lo que ella respondió tajante: "Paz Padilla. Pero no porque sea mala conmigo o me lleve mal. Tengo buena relación, pero tengo que ser honesta: hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con Paz y hemos tenido alguna trifulca", intentó suavizar.

Fue a raíz de la confesión de Belén Esteban cuando Jorge Javier le soltó: "Pero tú no tienes ganas de morirte". El comentario cargado de sorna iba dedicado a la propia Paz, que incluso ha escrito un libro y protagoniza una obra sobre la optimista reacción a la muerte de su marido.

"No, yo no tengo ganas de morirme", respondía la colaboradora, que parecía no entender que se trataba de una pulla a la conductora. Sin embargo, el resto si pilló la indirecta, ya que algunos como Kiko Matamoros no podía evitar reírse.