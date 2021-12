'Lazos de sangre' hizo esta semana un repaso a la carrera profesional de Lina Morgan. El programa de La 1 quiso contar con Ana Obregón, gran amistad de la artista, a la que conocía muy bien. La presentadora de las Campanadas de la pública habló con mucho cariño de la actriz pero se negó a tratar temas privados, como las relaciones amorosas.

Tras analizar la trayectoria profesional de Lina, los rumores de que la artista hubiera tenido romances con mujeres se mencionaron. Rápidamente, Ana Obregón rechazó comentar detalles sentimentales y amorosos de la protagonista de 'Hostal Royal Manzanares'.

A pesar del intento por frenar que se tratase el asunto, durante la entrega se volvió a mencionar en varias ocasiones. La invitada quiso hacer un alegato para evidenciar que no era necesario que se hablase de la sexualidad o de las parejas de Lina Morgan en un programa como este: "Si me lo permitís, a mí de esto no me gustaría hablar, no me interesa nada. Si queréis, cuando me vaya habláis de lo que queráis. Ella no quiso hablar de este tema de su orientación sexual y me dijo una frase de Camilo José Cela al respecto: 'El secreto de la felicidad es que nunca sea un secreto'", añadió para aclarar su decisión en este asunto.