Tras varios días sin dejarse ver en Telecinco y Cuatro, Joaquín Prat ha desvelado por qué no ha aparecido en sus diferentes programas. El presentador ha confirmado a Informalia, que se contagió de Covid la semana pasada y que debe mantenerse alejado de la pantalla uno días mientras que se recupera.

El rostro visible 'El programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día' ya indicó que no se encontraba bien antes de que los espectadores se percatasen de su ausencia, pero fue el día 2 de diciembre cuando dejó de aparecer en los formatos de Mediaset. Desde esa fecha ha tenido que quedarse en casa haciendo cuarentena a pesar de encontrarse bien: "No hay motivos para alarmarse. Me voy encontrando mejor. Estoy tranquilamente en casa y todo va bien".

El propio Joaquín Prat ha avanzado que vuelve a la televisión muy pronto, poniendo incluso de ha de regreso: "Estoy muy tranquilo y deseando estar de nuevo. Es cuestión de unos días, nada más. El martes 14 estaré de vuelta en los dos programas", ha asegurado, mientras es sustituido por sus compañeros.