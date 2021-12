Los veranos ya no serán lo mismo. Cuando el próximo 2022 volvamos a las noches de verano, la playa y al Grand Prix faltará algo. Porque el histórico presentador de televisión, Ramón García, ha adelantado a través de la cuenta oficial de twitter de Grand Prix que el programa perderá su esencia principal: desaparecerá la vaquilla: "En el 'GP 2022' tener la vaquilla es complicado por el maltrato animal. Pero al final lo importante es el formato completo. Se puede hacer un Grand Prix sin vaquilla, pero sería un concurso más de pruebas. Quizás hay que entrar por ahí, no depende de mí", ha escrito. Es como si el prime time de Twitch no permitiera la suelta de vaquillas.

