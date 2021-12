La entrevista que Massiel dio la noche del sábado 11 de diciembre en 'Sábado Deluxe' pretendía ser algo amable y alejado de las polémicas, sin embargo todo se torció cuando salió a relucir el nombre de Miguel Bosé y Jorge Javier hizo un comentario sobre el cantante que poco gustó a la invitada.

"Según tú, ¿el destino natural de Miguel era acabar zumbado?", preguntó Vázquez a la cantante, que trató de salir airosa de la situación asegurando que comprendía que Bosé cortase algunas preguntas de los periodistas durante la presentación de su libro.

"La gente de la editorial ha acabado hasta el moño de su carácter", le respondía el presentador. Un hecho que la cantante reconocía a medias al sumir que "es un poco déspota". No obstante, el comentario que sembró la discordia entre ambos vino a continuación de boca de Jorge Javier: "no se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé".

Un lapidario comentario que no gustó nada a la cantante, que no dudó en mirar al presentador y apuntarle con el dedo mientras decía: "Tú has sido un gran maltratador de la gente". Un ataque que le molestó enormemente: "Oye, por favor Massiel...por ahí no vayamos". Una petición que no sirvió de nada, pues ella prosiguió con su discurso: "Tú, de vez en cuando, tienes un lado tremendo. Tú tienes lo tuyo", agregó mientras Vázquez negaba con la cabeza.

Ante semejante ataque, el presentador dijo que ninguna de las personas que ha trabajado con él podría decir eso jamás, un alegato que cortó Massiel: "No se van a atrever nunca". Respuesta que enfadó aún más al de Badalona: "Massiel, me parece que por dar una respuesta me pones en una situación que realmente no me merezco, tal y como nos conocemos. Me parece muy injusto y mañana va a ser ese el titular. Yo podré tener prontos y pelearme, pero no se me puede llamar maltratador bajo ningún concepto. Jamás. No ha salido ni una persona ni va a salir. Que esto quede muy claro".

Al ver el ya monumental enfado que Jorge Javier tenía encima, Massiel trató de recular asegurando que la frase que ella había empleado era simple "dialéctica", algo que no convenció al rostro de Telecinco: "Conmigo eres cojonudo", terminó diciendo para dar por zanjado el tema.