Sus desencuentros fueron épicos. Pero televisivos. Riñas que quedan como retazos de un "reality", el de la última edición de Masterchef, que sólo muestra detalles de lo que debió de ser una gran experiencia personal y profesional para todos los participantes. Por eso las palabras que Juanma Castaño le ha dedicado a la actriz Verónica Forqué en las redes sociales tras conocerse su fallecimiento muestran mucho más de lo que en su día se vio en televisión.

Frente a las incontables enganchadas, a las burlas y las chanzas que suscitaron en su emisión las alocadas acciones de Verónica Forqué en plató y fuera de él, y que tanto desesperaban al asturiano, Castaño le ha brindado una emocionada despedida que va más allá de un duelo al uso: "Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida".

A renglón seguido Juanma Castaño le da las gracias a la fallecida actriz por ser como era, por mucho que le hubiera vuelto loco en mil ocasiones. "Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual", zanja el ganador exaequo de la edición 2021 de Masterchef.

Nadal: "Te queremos mucho y te lo hemos hecho saber"

El otro ganador de la edición televisiva, el humorista Miki Nadal, también ha tenido palabras de mucho cariño para la fallecida. Y, de nuevo, demostrando que hubo más que bronca y delirio tras los focos televisios. "Ay, Verónica! No te conocía personalmente antes de coincidir entre fogones. Sabia de tus películas, tus obras de teatro tu impresionante trayectoria como actriz pero conocerte personalmente ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Tu forma de ser, tu sentido del humor, tu bondad infinita, tú talento y tu capacidad para crear momentos únicos no lo voy a olvidar nunca. Te queremos mucho y nos queda el consuelo de que te lo hemos hecho saber y todos sabemos todo lo que tú nos querías a nosotros. No te olvidaremos nunca. Descansa,Vero…"