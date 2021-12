'Ya son las ocho' aprovechó este martes el homenaje de 'Sálvame' a Rocío Jurado llevando a su plató a Gloria Camila y Rosa Benito, un movimiento que le sirvió para firmar máximo de audiencia con un 15% y cerca de 1,9 millones de espectadores. En un día importante para Rocío Carrasco, visiblemente emocionada durante el especial, la hija de Ortega Cano no enterró el hacha de guerra y lanzó un duro ataque contra su hermana.

"A lo mejor me cuelo y me puedo echar muchos haters encima", comenzó diciendo Gloria Camila, consciente de que sus palabras iban a dar mucho que hablar: "Aquí la única que está cobrando es mi hermana por haber hecho ese homenaje. Estoy segura de que, si no hubiese cobrado, a lo mejor esos contenedores no se abrirían".

"Vamos a ser un poco justos y tampoco vamos a machacar por no haber ido. No haber ido no significa querer menos o querer más", añadió la colaboradora, que explicó el motivo por el que no quiso encontrarse con su hermana por los pasillos de Mediaset: "Yo he llegado cuando ella ya estaba en plató. Aparte de que no es el momento y no es el lugar".

Gloria Camila también quiso responder a las acusaciones de Joaquín Prat, que afirmó que tanto ella como Rosa Benito no habían acudido al programa especial por temas económicos. "¿Te tienen que pagar para ir a un homenaje a una de las personas más importantes de tu vida?", se preguntó el presentador de 'El programa de Ana Rosa'.

"Eso es totalmente falso. En ningún momento se me pasa por la cabeza cobrar por algo que se haga en homenaje a mi madre. Siempre hemos ido a homenajes y, por lo menos yo, no he cobrado", mantuvo la tertuliana mientras Rosa Benito le daba la razón: "Al contrario, nos ha costado dinero".