El actor es Chris Noth y es conocido por su papel en la mítica serie Sexo en Nueva York y en la reciente secuela And just like that... Según The Hollywood Reporter, el medio especializado que ha dado la información, el actor habría violado a dos mujeres en Los Ángeles en el 2004 y en Nueva York en el 2015. Según el medio, las denuncias llegaron con meses de diferencia pero impulsadas ambas por el retorno de Noth a los medios de comunicación por el estreno de la secuela.

