La comentada ausencia de Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez y su unfollow en Instagram a su prima en su gran día siguen dando mucho que hablar. Y es que a pesar de que creíamos que el Dj no había asistido al enlace por estar destrozado tras la muerte de su abuela, ahora nos hemos enterado de que el motivo sería una imperdonable traición de la colaboradora de 'Sálvame' al que siempre ha considerado como un hermano, y de la que éste se habría enterado en su reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora tras el fallecimiento de doña Ana.

La periodista Paloma García-Pelayo ha desvelado en Telecinco que ha mantenido una conversación con el propio Kiko en el que le ha contado lo que le dijo su prima, Anabel Pantoja antes de irse de su boda. Según cuenta, "Kiko directamente lo que me contestó es que Anabel Pantoja le dice 'no vayas a Cantora, he hablado con tu madre". "Le aconseja que no vaya porque no le van a abrir la puerta", explica. "Él me transmite que tenía la decisión tomada, al recibir la noticia de que su abuela ha fallecido se viene abajo y tiene la necesidad de irse de la isla para acudir a Cantora", continúa detallando la periodista. "El consejo de Anabel no se lo espera y acto seguido es Raquel Bollo le insiste en ir, le dice que es dónde tiene que estar y que su sitio está ahí". Todo estalló al llegar a Cantora. "Cuando llega, lo que había dicho su prima no era verdad, según se sintió allí de bien, de lo bien que fue recibido, no era verdad lo que le había dicho, esto es exactamente lo que me transmite Kiko".

Tras esta polémica, llega una nueva que ha sumado una mayor preocupación a los fans de Anabel Pantoja. La colaboradora ha publicado una imagen en Instagram en la que aparecía en biki disfrutando de un soleado día en la piscina. Una imagen que ha recibido más críticas que halagos, por lo que Anabel Pantoja se ha visto obligada a responder a través de sus redes sociales. En un vídeo en el que se refleja su disgusto, la prima de Kiko Rivera. "No sé ni por dónde empezar". Me he parado a mirar la publicación que subí ayer y la mayoría de los comentarios son diciéndome que no trabajo y que solo vivo del cuento y del apellido". el post también se ha llenado de diferentes insultos y de comentarios que han molestado a Anabel. "Estás embarazada", "vaya trozo de tocino", "vaya abdominales raros", son algunos de los comentarios que la colaboradora ha tenido que soportar.

"Que no esté en la televisión no significa que no trabaje", ha explicado Pantoja. "No estoy obligada a dar explicaciones, pero me ha llamado la atención la cantidad de comentarios que he recibido por este tema. Esta semana viajo a tres ciudades distintas para seguir trabajando. Yo respeto todos los trabajos, así que, por favor, respetad el mío".