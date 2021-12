Tremenda bronca en 'Sálvame' que acabó con Belén Esteban abandonando el programa. Todo ocurrió durante un debate acerca de las declaraciones de las hijas de Bertín Osborne en el especial 'Su casa es la suya'. Mientras Rafa Mora o Kiko Jiménez defendían a Bertín como padre, Belén Esteban se calentaba.

"¡Pero si Rafa Mora ha puesto verde a la Pantoja por lo mismo, porque Kiko Rivera decía que era una madre ausente, que nunca le había llevado al colegio!", soltaba Belén, que se había ido a la zona de dirección para no enfrentarse a sus compañeros. "No me consta que Bertín Osborne haya quitado nada a sus hijas, como sí ha sido el caso de Isabel con la herencia de Paquirri", expresaba entonces Mora.

Tras ese primer amago de abandono, el programa continuaba tratando la compra de una nueva casa por parte de Gloria Camila. El ambiente se caldeaba del todo cuando Kiko Jiménez desvelaba los problemas económicos que habían llevado a la entonces pareja a participar en 'Supervivientes'. Rafa Mora le afeaba sus comentarios diciendo que si estaba en televisión era gracias a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Belén Esteban abandona el plató de ‘Sálvame’ tras un encontronazo con Kiko Jiménez pic.twitter.com/1MuyQOtGQ6 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 28 de diciembre de 2021

"Sí, pero llevo en televisión muchos años, es como si le dices a Belén Esteban que está aquí por Jesulín, cuando es algo que sucedió hace más de 20 años", replicaba Kiko. Su polémica comparación enfadaba a la de Paracuellos. "Desde hace muchos años soy Belén Esteban y tengo mi propio nombre, cariño. Tú estás aquí por Gloria Camila", le soltaba Belén. "Y tú por Jesulín. La diferencia es que yo no la dejé preñada, gracias a Dios", añadía Kiko Jiménez, mientras ella se levantaba, cogía su abrigo y se iba.

Nuria Marín, presentadora ayer por la tarde, instó a Kiko a pedir perdón a su compañera: "Yo le pido disculpas porque no lo he dicho por ella. Ha sonado mal, pero yo creo que tampoco es para esto. Yo lo que he dicho es que, gracias a Dios, no he tenido ningún hijo con Gloria Camila porque estaríamos matándonos por él como han hecho otros famosos, como ha sido el caso de Antonio David y Rocío Carrasco."