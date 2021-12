Paz Padilla no deja a nadie indiferente. Más allá de simpatías o antipatías, la presentadora ha tomado en los últimos meses posiciones sobre la muerte y el coronavirus que han provocado grandes polémicas en redes y entre los compañeros e invitados de 'Sálvame'.

Tras la muerte de su marido, Paz Padilla mostró una actitud poco común ante el fallecimiento de un ser querido. Pese a la dureza de enfrentarse a una pérdida, Padilla explicó la importancia del acompañamiento durante la muere y de la tranquilidad con la que despidió a su esposo.

Pero su planteamiento y visión no convenció a todos. "Pero tú, por ejemplo, no tienes ganas de morirte, ¿no?", le espetó en directo Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban en tono de broma por la actitud de Paz ante la muerte cuando charlaban en 'Sálvame' de la presentadora del programa vespertino de Telecinco menos agradable. "No, yo no", zanjó Esteban.

La de Jorge Javier no fue la única respuesta a la visión de la muerte de Padilla. Durante una entrevista, la mítica Mayra Gómez Kemp estalló contra la humorista. "No soy santa Mayra de los cojones", replicó la veterana conductora del 'Un, Dos, Tres' a una Paz Padilla que insistió mucho en que aceptase la muerte de su marido. El público estalló en aplausos.

La variante "oritrón" y el virus de "Luján"

La última polémica de Paz Padilla ha sido a colación de la covid. La presentadora participaba en un directo de Instagram junto a María del Monte y Anne Igartiburu en la que relató que se había contagiado de covid por segunda vez, asegurando que las vacunas no son útiles. La lluvia de críticas la encabeza su compañera Belén Esteban que ha calificado de "innecesarias" las palabras de Padilla sobre la vacuna.

Pero, además, el hecho de que Paz Padilla hable de la variante "oritrón" en vez de ómicron, del virus de "Luján" por Wuhan y de la "proteína spider" en vez de la 'spike protein' o espícula viral han desatado una oleada de críticas contra la humorista, que presentará mañana las Campanadas en Telecinco.