Estrenamos el 2022 y la celebración de la primera edición de 'Benidorm Fest' está un poco más cerca. En este camino hacia el certamen musical, Tanxugueiras, banda de folk gallego formada por Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro, está logrando muchos apoyos entre la comunidad eurofán de nuestro país con 'Terra', una canción que conserva los sonidos y la autenticidad de los temas que han publicado a lo largo de su carrera musical.

Después de convertirse en las representantes ideales de España con el tema 'Figa' para los lectores de la web especializada Eurovision-Spain, tras su estreno en la tercera semana de diciembre, 'Terra' acumula más de 2.000.000 de reproducciones si sumamos los datos que muestran sus perfiles oficiales de Spotify y YouTube, además de colocarse entre los contenidos más vistos en España en la última plataforma. A ello también hay que sumarle que el trío también se sitúa en las primeras posiciones de los tops de muchos eurofanes de toda Europa. YOTELE habla con Sabela Maneiro y Aida Tarrío de Tanxugueiras sobre su participación en la primera edición del 'Benidorm Fest' y su posibilidades de subirse al escenario de Turín.

-¿Cómo os sentís siendo participantes de esta primera edición de 'Benidorm Fest'?

-Sabela Maneiro: Estamos muy contentas y, a la vez, súper sorprendidas de toda la gente que nos está apoyando. Acabamos de sacar 'Terra' y no sabemos cuánta reproducciones llevábamos ya, pero son muchísimas. Solo tenemos palabras de agradecimiento.

-Aida Tarrío: No solo para nosotras a nivel grupal, sino para la cultura y lengua gallega y, sobre todo para las culturas de los idiomas cooficiales del Estado.

-Sabela Maneiro: Es normalizar un poquito cosas que deberían estarlo ya, pero como no lo están, pues a ver si poquito a poco vamos cambiándolo.

-Si no me falla la memoria, 'Terra' es la primera canción escrita en una lengua cooficial del Estado que opta a representar a España en Eurovisión.

-Sabela: La verdad es que sí, y que sea en gallego... Tenemos a todos los gallegos volcados. Da igual a qué partido político voten que están entregados. Creo que conseguir eso es muy importante.

-Aida: Los gallegos y los no tan gallegos porque nos llegan mensajes de muchas partes diciendo que, aunque sea musical tradicional gallega, se sienten representados, y eso es lo mejor que nos pueden decir porque eso es lo que queremos nosotras. Obviamente vamos con nuestra música, pero creemos que podemos representar a todo el país.

-¿Os ha sorprendido que personas de tantas partes del país se sientan representadas con vuestra canción 'Terra' y la apoyen mucho?

-Sabela: Nos sentimos como descolocadas de que la gente esté tan volcada. Sabíamos que la gente de Galicia, Asturias, Catalunya y de comunidades que tienen un idioma cooficial iba a estar entregada, pero es que son personas de todos los sitios. La verdad es que no sabemos por qué, pero es como que 'Terra' es una canción que une. Eso nos hace estar contentísima porque para desunir ya están muchas cosas que están pasando.

-¿Notabais el apoyo del público eurofán ante de presentaros al 'Benidorm Fest'?

-Aida: Algún comentario sí que leíamos en YouTube o Instagram, pero, obviamente, no sabíamos que íbamos a llegar aquí. La verdad que fue una alegría ver que gente de fuera de Galicia quisiera que ganásemos, por ejemplo, 'La elección interna' de la web Eurovision-Spain porque esos fans son todas las partes, y es lo que decíamos antes. Es que no tenemos nada más que agradecimiento. Sin ellos igual no estaríamos aquí.

-El ganar ese sondeo entre los eurofans y la repercusión que tuvo, ¿os animó más para estar en el 'Benidorm Fest'?

-Sabela: Eso fue en cadena. Creo que si no hubiese sucedido eso, no hubiéramos decidido participar. Creíamos que teníamos una responsabilidad con toda esa gente que quería que estuviésemos ahí, con nuestro pueblo y con las lenguas cooficiales. No es que seamos responsables, pero sí que teníamos a esa presión, pero vino de ahí. Gracias a que la gente nos pidiese por favor que nos presentásemos. La verdad es que estamos súper contentas pero, ¡menudo follón nos metieron! ¡A ver cómo salimos de esta! (Risas).

-¿Y cómo vas a salir de esta? ¿Qué tenéis pensado para vuestra actuación en el 'Benidorm Fest'?

-Sabela: Pueees... Ante todo, con mucha dignidad. (Risas)

-Aida: Antes de presentar 'Terra', la gente nos preguntaba qué íbamos a presentar. Que si iba a ser en gallego y que si íbamos a llevar panderetas. Nosotras siempre respondíamos que si a la gente les gustó 'Figa' o 'Miras' es porque les gustaron Tanxugueiras. Entonces, nosotras vamos a ser como fuimos y llevamos siendo durante todos estos años en el 'Benidorm Fest' y/o en Eurovisión. Por lo tanto, estamos trabajando para que tengamos una puesta en escena y un 'Terra' en directo como se merece. Nosotras donde más cómodas nos sentimos es en el directo. Tenemos muchas ganas de cantarla y enseñaros lo que estamos preparando.

-¿Cómo de avanzada está esa propuesta escénica de 'Terra'?

-Aida: No va a ver fuego. Bueno, no lo sabemos, pero puede ser un poco peligroso. Yo voy a decir una cosa: la canción va de unión, y al fuego habría que darle una vuelta...

-Sabela: Yo creo que lo mejor que podemos hacer es juntar todas las propuestas que nos dicen. Nos han sugerido un árbol, nosotras en un columpio más fuego alrededor y vestidos de brujas. Entonces, de combinar todo eso, saldrá algo (Risas).

-Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia, os apoyó públicamente en Twitter cuando se anunció que ibais a participar en el 'Benidorm Fest'. ¿Cómo reaccionasteis ante esto?

-Sabela: Estamos contentas e ilusionadas por ese tuit, pero creemos también que las cosas se demuestran andando. Con todo nuestro cariño, nosotras le tendemos la mano para que esas cosas se demuestren.

-Aida: Nosotras ponemos el gallego en los escenarios, pero estaría muy bien ponerlo en la educación, en la cultura y en todos los lugares en los que tiene cabida.

Sabela, Olaia e Aida: grazas por asumir o reto de competir por representar a España en @Eurovision coa música e a lingua de Galicia.



A vosa forza e o cariño que tedes pola tradición galega cautivará ao #BenidormFest.@Tanxugueiras, a por todas! A vosa "Terra" está convosco https://t.co/6QlLwMrast — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 10 de diciembre de 2021

-En Galicia, os apoya todo el mundo de muchos sectores. ¿Por qué es tan fácil apoyar al gallego en Eurovisión y tan difícil apoyarlo en la política real y en la sociedad?

-Sabela: Eso es una pregunta que también nos hacemos nosotras. Creo que, cuando algo es valorado fuera, es cuando se empieza a valorar dentro. Es como un artista que se va fuera de España y, de repente, llena un auditorio, comenzando a valorarse aquí. Entonces, esto es más lo mismo. Lo nuestro lo desechamos y preferimos lo de afuera. Supongo que será eso. A ver si nosotras podemos poner nuestro granito de arena para que empecemos a dejar de hacer eso.

-Imaginemos. Vosotras os convertís en las representantes de España con 'Terra', vais a Turín y ganáis Eurovisión. ¿Dónde os gustaría que se celebrase al año siguiente?

-Aida: Uf. Es que ella es de un sitio y yo soy de otro.

-Sabela: No sabemos, pero tenemos una Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela que se hizo para nada. Entonces, estaría bien hacerlo ahí que es muy grande. Mira, le damos un poco de cabida a toda esa inversión presupuestaria.

-¿Habéis hecho algún tipo de promesa o de apuesta en el caso de que ganéis el 'Benidorm Fest' o Eurovisión?

-Sabela: No pero, ¿sabes por qué? Porque, normalmente cuando hacemos eso, ocurre. Es que imagínate que ganamos y tenemos que raparnos, porque la palabra es la palabra... Entonces, no hacemos esas cosas.

-Aída: Pero pensaremos algo. Si ganamos invitaremos a una ronda de chupitos a todos nuestros compañeros.

-Sabela: Lo ha dicho ella. Olaya y Sabela se desvinculan totalmente de ello. (Risas).