El mago Jandro, conocido por su faceta televisiva en el Hormiguero, ha revelado que siempre lleva un amuleto encima. Lo porta en su cartera, junto a la foto de sus dos hijos. Así lo reveló el taumaturgo valenciano esta semana en el show nocturno de Dani Rovira que tiene en La 1 de TVE, un programa lleno de humor, juegos y momentos emocionantes que lleva por nombre La noche D. El objeto talismán, casi fetiche, es una servilleta de un bar dedicada que una persona anónima le hizo entrega en un bar de Madrid. La lleva desde hace casi diez años y aseguró que es uno de sus "mayores tesoros": "Estaba en Madrid, comiendo con unos amigos, y se me acercó un señor que me dijo si me podía dar un autógrafo".

El mago Jandro aseguró que se le acerca gente "muy rara", pero nunca nadie le había querido dar un autógrafo: "Me entregó un papel, pero no lo leí en el momento porque estaba con más gente", recordó. "Me lo metí en el bolsillo y al llegar a la oficina, saqué el papel y lo leí: Agradecido por las risas de mi mujer en plena puta crisis", rememoró: "Llevo la servilleta en la cartera por dos motivos: por si me encuentro otra vez con este señor, para poderle dar un abrazo. Y también porque me recuerda que todo lo que hacemos tiene un efecto positivo en la gente que nos rodea. Ya sea magia, humor o una sonrisa que dedicas a una persona cuando vas por la calle. Podemos influir positivamente y eso me lo recuerda cada día", concluyó. Jandro acaba de hacer historia tras conseguir por cuarta vez el trofeo del programa estadounidense sobre magia Penn & Teller: Fool Us. Este logro le ha hecho hacer historia en Las Vegas porque se ha convertido en el mago español que más veces ha conseguido uno de los galardones más prestigiosos dentro del mundo de la magia. En esta ocasión, el valenciano hizo desaparecer dos estatuas de la libertad y logró un reconocimiento que solo se concede si se es capaz de engañar a los dos reputados ilusionistas y anfitriones del programa, Penn y Teller. Para ganar este trofeo, el valenciano aseguró que iba a superar a David Copperfield emulando el mítico truco de 1983 en el que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Jandro hizo desaparecer dos estatuas de la libertad pequeñas, custodiadas por un amigo suyo, un policía y una abogada para que no pudiera robarlas.