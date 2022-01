Continúa el cruce de declaraciones entre Rocío Flores y Carlota Corredera. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha respondido este lunes a la conductora de 'Sálvame', que el pasado viernes salió en defensa de María Patiño con un alegato en el que aludió de manera directa a Gloria Camila y a la sobrina de esta para pedir respeto hacia las presentadoras de la cadena: "Creo que estáis un poco desubicadas".

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha acudido hoy a su puesto en el magacín matinal de Telecinco, y como era de esperar, ha reaccionado a las palabras de Corredera: "Soy la primera persona que pide respeto, tanto para presentadoras como para todo el mundo que trabaja aquí, porque pienso que todos somos iguales".

"Decís que sois presentadoras y periodistas...", ha continuado diciendo mientras Joaquín Prat le cortaba: "Lo son, lo son". "Por supuesto. Yo no he estudiado periodismo porque nunca me ha llamado la atención, pero probablemente si hubiera querido lo podría haber hecho. Pero tanto Gloria como yo tenemos nuestros estudios y trabajamos", ha añadido.

Por otro lado, ha mostrado cierto malestar por el hecho de que Carlota recalcara que ellas son "personajes" de Mediaset: "Efectivamente, somos personajes. Pero nosotras somos dos personajes que trabajamos en la cadena y que nunca hemos contado nuestra historia. Cuando vine de 'Supervivientes' hice una exclusiva hablando únicamente de lo que hablé allí".

También considera "desafortunado" que la periodista dijera que tanto ella como Gloria, colaboradora de 'Ya son las ocho', están "desubicadas". "Jamás le hemos faltado el respeto a nadie a pesar de las barbaridades que se han dicho. Como persona que trabaja en un medio libre, puedo decir y defenderme de las cosas erróneas que se digan de mí y que me duelan", ha subrayado antes de zanjar: "Me siento ofendida porque yo jamás te he faltado al respeto".