El restaurante de 'First Dates' abrió sus puertas a una nueva fan reconocida de Carlos Sobera tras las palabras que le dedicó Luis Miguel en su respectiva visita. Este es el caso de María Luisa, una sevillana de 60 años, que no dudó en mostrarle su admiración al presentador después de que quedarse desconcertada al preguntarle cómo era su hombre ideal: "Creía que querías que te definiera a ti, pues estás buenísimo".

"A mí me da que el que va a entrar en el local te va a enamorar", le dijo entre risas Carlos Sobera a María Luisa, que terminó por detallarle los requisitos que debía tener el hombre que le gustaría conocer: "Que le vivir la vida igual que a mí. Que haga deporte, pero no en el gimnasio".

Posteriormente a este momento, María Luisa supo que iba a conocer a Avelino, un jubilado sevillano de 72 años, que entró al restaurante mostrando su pasión por los toros y asegurando que había conocido a muchísimas mujeres a lo largo de su vida: "Pero todas vienen a lo mismo. Quiero una estabilidad, no pasar un rato".

"No espero un Adonis ni nada por el estilo, pero un físico en condiciones, que el pobre es transparente", aseguró María Luisa en un total a cámara después de compartir sus primeros minutos con Avelino en la barra del local.

Una vez sentados en la mesa que el programa les reservó, lo cierto es que cita fue a peor. Además de incomodarle la diferencia de edad de más de 12 años, la velada se torció cuando Avelino aseguró que no iba a tomar nada cuando le fueron a tomar nota: "No voy a comer porque no puedo. Me operaron de cáncer de colon hace seis años. Ya estoy bien, pero tengo que comer cosas que hago yo".

"Esa forma de vida no encaja con lo que yo deseo, quiero a un hombre que no tenga impedimentos de ir a ningún sitio, ni para comer, ni para beber", aseguró María Luisa ante las cámaras del 'dating' tras este episodio.

En los últimos minutos del encuentro, las diferencia fueron determinantes en 'La decisión final' de ambos, ya que ninguno de los dos quiso seguir quedando con el otro. "Aunque como amiga si porque es una gran mujer", explicó Avelino antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.