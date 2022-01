Este miércoles se emitieron las hogueras finales de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' en la que las parejas se reencontraban después de estar semanas separados.

Esta edición ha sido para muchos espectadores la que más juego ha dado, y es que tan solo dos de las cinco parejas que han concursado en ella han sido 'fieles'. De hecho, Darío y Sandra ni siquiera han llegado al final del programa por la infidelidad de Sandra tanto dentro como fuera de la isla.

'LIDLT4' ha incluido muchos momentos inéditos hasta el momento, como la visita de la suegra de Álvaro en una de las últimas hogueras, el encuentro entre una de las parejas (Tania y Alejandro) pero con una mampara de metacrilato y con la condición de no intercambiar palabra ni tocarse y, como no, el trío que protagonizaron Sabela, Álvaro y Susana.

De hecho, la única pareja que ha salido de la mano del programa ha sido la que conforman Zoé y Josué. Ni siquiera Tania y Alejandro, quienes tanto amor parecían tenerse, abandonaron juntos la isla porque la canaria se sentía tan molesta con los comentarios del que hasta entonces era su prometido que sentía que dentro de ella se había "roto algo".

Ahora solo nos queda una cosa de esta edición tan especial: el reencuentro. Los fans del reality ya saben muy bien que este programa especial consiste en, como su propio nombre indica, el "reencuentro" de las parejas (y muchas veces con sus respectivos tentadores y tentadoras) seis meses después de haber abandonado la isla.

Por el adelanto se pueden deducir bastantes detalles acerca de la situación actual de las cinco parejas concursantes.

En primer lugar, se confirma que Zoé y Josué siguen juntos, pero por lo que cuenta el surfista, ella no ha conseguido cumplir el objetivo por el cual fue al programa y continúa siendo bastante celosa con su pareja.

En lo que respecta a Gal·la y Nico, continúan en la misma dinámica agresiva y de reproches que en la hoguera final, lo que confirma que su ruptura en la isla sigue en pie. Por si quedara alguna duda, el exfutbolista acude al programa junto a Miriam en una actitud cariñosa, lo que deja a relucir que podrían estar juntos a día de hoy. Además, ambos se enfrentan no solo a Gal·la, sino también a Susana.

Sandra y Darío, por su parte, parecen haber dejado los rencores a un lado, ya que aparecen sentados en el mismo sofá y en el avance se puede ver al concursante decir: “Pienso que todas las personas tienen derecho a tener una segunda oportunidad y la merecen”, refiriéndose a Sandra. Por tanto, no se sabe si han retomado la relación entre ambos o si simplemente han sabido dejar la relación de una manera amistosa.

Álvaro y Sabela, dos de los protagonistas del polémico trío, van juntos al último programa de la cuarta edición, lo que hace visible que él y Rosario no han vuelto. En las imágenes el alicantino parece susceptible con su expareja pero, en uno de los repentinos cambios de humor a los que nos tiene acostumbrados el concursante, se derrumba y Rosario no duda en ir a consolarle. Otra pareja que parece estar en un punto parecido al que vimos en la hoguera final, en la que esta pareja emocionó a muchos de los espectadores.

Y como no podía ser de otra forma, lo más sorprendente lo dejaron para el final del avance del reencuentro. Tania y Alejandro van de la mano y se aprecia que han retomado la relación sentimental, algo que era de esperar por el amor que manifestaba la canaria hacia el modelo pese a querer abandonar la isla sola. No obstante, lo que sorprendió a todo el mundo fue la entrada de Stiven, bastante irascible con Tania, en el que hace una confesión: “Ella te ha respetado en todo momento pero fuera de la isla no lo ha hecho”.

Desde luego el programa del reencuentro va a dar mucho que hablar.