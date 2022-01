"Como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme. Creo que has metido la pata hasta adentro, y no sabes como cambiar. Perdona que sea sincera, a lo mejor estoy equivocada, es que... perdóname". La tarde en Sálvame empezaba con la tensión propia del reencuentro entre Belén Esteban y Paz Padilla tras las polémicas declaraciones de la presentadora del espacio sobre las vacunas y la variante "oritrón".