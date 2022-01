Tania ha sido una de las concursantes más apoyadas y queridas por la audiencia de la cuarta edición de La Isla de las Tentaciones. Mientras vivió la experiencia en la isla mostró su lado más responsable y respetuoso con su pareja, Alejandro, pese a que confesó en más de una ocasión la fuerte atracción física que sentía hacia su tentador, Stiven.

En la hoguera final la canaria decidió marcharse sola debido a que se sintió menospreciada por el comportamiento y los comentarios que espetó su pareja durante el reality. La decisión de la joven fue rígida pese a que el ex Míster España le rogó en reiteradas ocasiones que no terminara con la relación.

Para sorpresa de muchos, ambos acudieron de la mano al programa especial que se grabó seis meses después de la experiencia en República Dominicana. Mientras la pareja explicaba que habían decidido volver a darse una oportunidad, Stiven acudió "con ganas de hablar", tal y como expresó.

En definitiva, el joven murciano había acudido al reencuentro para sacar a la luz que Tania había engañado a su novio con él, y que una vez fuera de la isla ella había mantenido relaciones sexuales con él. Alejandro, atónito, no hacía más que preguntarle a la modelo si eso era verdad, pero ella negaba todo el rato las palabras del tentador.

En el debate de anoche, al que acudieron los tres, Tania se vino definitivamente abajo, confesando que no había sido sincera ni con Alejandro ni con la audiencia del programa. La concursante quiso defenderse alegando que no hubo penetración, algo que no convence al resto de personas presentes en la tertulia. Finalmente, entre lágrimas pidió perdón y admitió los hechos: "Lo importante es que la intención estaba, y yo esa noche quería tener relaciones sexuales contigo"