Varry Brava también están listo para saltar este miércoles al escenario de la primera edición del 'Benidorm Fest'. El grupo compuesto por Aarón Saéz, Óscar Ferrer y Vicente Illescas optarán a representar a España en Eurovisión 2022 con 'Raffaella', un tema que inspirado en la misma Raffaella Carrà, la mítica artista italiana que nos dejó el pasado verano después de hacer un hueco muy importante en el corazón de muchos espectadores españoles e italianos.

"Nosotros somos muy de la fantasía y de los sueños y teníamos claro que esto solo podría ser si solo teníamos la bendición de algo tan potente como el espíritu de Raffaellla, que no creo que solo no está en la canción, sino que va a estar en el escenario y está en todo lo que hacemos en nuestra música. Está en nuestros corazones, mentes y sueños. Era un buen momento de cantarle a Raffaella", asegura Aarón en la entrevista que el grupo ha concedido a YOTELE.

"Desde siempre, desde que comenzamos como grupo somos muy fan de la música italodisco y uno de nuestros referentes siempre ha sido Raffaella. Al final tenia que caer un tema que, directamente, llevaba su nombre. Es pura fantasía que esta canción pudiese sonar en Turín. Hemos fantaseado con ello. Para nosotros, sería el broche de oro. Igualmente, ella va a estar representada de algún manera en esta edición de Eurovisión porque estoy convencido algún homenaje o guiño le harán, pero si se lo hacemos nosotros, todavía mejor", cuenta Vicente

"Se llama ‘Raffaella’ pero para nosotros también un homenaje a la figura del autor, concretamente perfiles españoles como Manuel Alejandro o Ramon Arcusa. Era muy importante para nosotros. Nosotros también lo somos y nos hemos encontrado escribiendo canciones para otros artistas e interpretes. Entonces, detrás de esas grandes canciones de Raffaella, al igual que las de otros artistas como Rocío Jurado, Raphael o Julio Iglesias, y aunque estuviesen en la sombra, eran también importantes. En esa primera parte de la canción, queda muy claro por ese carácter de la estrofa y esa forma de narrar", asegura Óscar, añadiendo que han recibido muchos mensajes desde Italia: "Como una nuestra de cariño y respeto enorme. Nos han mostrado mucho cariño con la canción y nos han dado las gracias un homenaje desde España”.

El grupo declara que se siente contentos con que "ese cambio en la forma de trabajar que RTVE quiere hacer esté fructificando y generando atención para siempre" y desean que el 'Benidorm Fest' se consolide en el tiempo. "Si esto es así, siempre seremos parte de esos primeros 14 que estuvieron ahí y eso será bonito. Supongo que será como haber estado en las primeras ediciones de ‘Gran Hermano’ y ‘Operación Triunfo’", afirma Aarón.

Varry Brava también aseguran que se están preparando su actuación con "la mayor de las ilusiones y mucha incertidumbre", ya que esto no lo habíamos hecho nunca. Sabemos cómo funciona y cómo tenemos que movernos en un show de una / dos horas, pero concentrarlo todo en una canción de 2:40 minutos es una experiencia totalmente nueva. Es una forma diferente de comunicarnos escenográficamente con el público. No se parece con hacer un vídeo o un directo. Es muy divertido vivir esta experiencia nueva y encontrarte un formato nuevo, que sigue siendo música e imagen, pero que nunca nos habíamos enfrentado. Es emocionante”, comenta Aarón.

“Raffaella está en la canción y de alguna manera estará en el escenario porque su espíritu nos posee desde siempre, y supongo que el miércoles no va a ser menos. Pero también estamos haciendo hincapié en que queremos que la canción brille por si mismo. Queremos que la gente recuerde un buen estribillo, una canción muy chula sobre Raffaella y que la disfruten. Queremos que la gente se quede con nuestra canción. La actuación va a ser super potente, chulo y sorprendente, pero no queremos que despite de lo más importante para nosotros, que es la canción que hemos hecho y que creemos que debe ir Eurovisión".