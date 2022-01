Gal·la es otra desde que dejó la Isla de las Tentaciones. Un reality que le ha costado la relación que mantenía con Nico, aunque las infidelidades no fueron lo único que hizo que los cimientos de la pareja se tambaleasen. Ya venían con problemas de casa como una imperante falta de comunicación entre los dos que acabó por separarles definitivamente tras la hoguera de confrontación a la que Nico no fue y precipió la infidelidad de la valenciana con Miguel.

La joven apostó por irse de la isla con su tentador favorito, Miguel, pero este prefirió que no. Tras la emisión del reencuentro de los concursantes tras su paso por el reality de Mediaset pudimos comprobar que lo suyo con Gal·la no funcionó y también salió a la luz un nuevo romance de Miguel, esta vez con Miriam, la tentadora de Nico. Tanto Gal·la como Nico descubrieron que Miguel y Miriam habían tenido una noche de pasón en directo en uno de los debates de la Isla de la Tentaciones.

En las dos entregas posteriores al 'La isla de las tentaciones 4: Seis meses después' pudimos ver como otras parejas que salieron rotas, volvían a estar juntas. Fue el caso de Tania y Alejandro, que se dieron otra oportunidad después de lo vivido en el reality. Y hubo bombazo gracias a la confesión de Stiven, que señaló haberse acostado con Tania. Un hecho que la canaria negó en reiterados ocasiones... hasta que se sintió acorralada y lo admitió. Falta saber si esta pareja consigue perdonar y olvidar o tanto uno como el otro toman caminos separados.

Tras salir del programa, la joven valenciana decidió someterse a un cambio y se aumentó el pecho, que aunque le gustaba la forma que tenía, quería pasar por el quirófano, del que salió "muy contenta".

Cuál es el verdadero nombre de Gal·la

"La Isla de las Tentaciones fue un antes y un despues en mi vida... Creo que estar soltera me sienta muy muy bien". Así comenzaba Gal·la su explicación de la falla... muchos no han entendido por qué en el programa se le ha conocido como Gal·la, evitando decir su verdadero nombre.

La joven ha desvelado la razón en su canal de mtmad 'Fly Away', en el que da detalles sobre cómo se encuentra en la actualidad, edad, peso... y nombre completo. Y no es que haya mentido... sino que ha preferido que se le conociera por su segundo nombre, no por el primero, que es el que aparece en el DNI.

"Me llamo Iratxe Gal·la Mora Escrig. Siempre me han llamado Iratxe hasta que dije hasta aquí. No me gusta Iratxe, me siento más cómoda cuando me lleman Gal·la y todos empezaron a llamarme Gal·la", confiesa sin tapujos a sus seguidores.