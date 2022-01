El triunfo por sorpresa de Chanel el pasado sábado en la gran final del Benidorm Fest ha supuesto un verdadero jarro de agua fría para los miles de fans de Rigoberta Bandini y su canción ¡Ay Mamá!. Las críticas a la organización de RTVE sobre el método de votación ha hecho que el ente público se replanté para las próximas ediciones un cambio para mejorar las votaciones. La catalana y su 'teta feminista', que ya se ha convertido en todo un himno que no para de sumar reproducciones en Spotify, no representarán a España en el próximo festival de Eurovisión que se celebra en Turín pero parece que Rigoberta puede tener todavía su particular festival.

Banda sonora del nuevo documental de Rocío Carrasco

No será en Turín no, pero sí tendrá algo de aroma italiano. Y es que la nueva producción del documental que ha producido Mediaset sobre Rocío Carrasco y su familia cuenta con la canción de Rigoberta como banda sonora. No hay mejor plataforma musical que Telecinco y es algo que las productoras musicales saben muy bien. Ya pasó con Gjon's Tears y su canción 'Tout l'univers' que se convirtió en una de las favoritas de los Eurofans españoles, y de gran parte de la audiencia de televisión del país, tras repetirse una y otra vez en todos los cebos que Telecinco emitió de la primera parte del documental de Rocío Carrasco 'Contar la verdad para seguir viva'. Y pasa cada temporada con la elección musical que hace Telecinco y sus productoras para sus principales 'realities', como Supervivientes o la Isla de las Tentaciones.

La canción más escuchada de las próximas semanas

Así que ahora Rigoberta Bandini y su himno a todas las madres prometen grabarse a fuego en la mente de millones de españoles a medida que se acerque el momento del estreno del documental 'Montealto'. Telecinco y toda su maquinaria lo han vuelto a hacer. Rocío Carrasco protagonizará esta vez una reconstrucción de los momentos más importantes de la vida de su madre, Rocio Jurado, a partir de cientos de objetos que la hija de la cantante ha cedido temporalmente a la cadena para recrear lo que Mediaset quiere que sea "una casa de muñecas" en las que en cada capítulo se recreen los momento clave de la protagonista.