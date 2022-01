Anabel Pantoja y Omar Sánchez se casaron hace menos de cuatro meses en la isla de la Graciosa, exactamente el pasado 1 de octubre. Este domingo el programa de Telecinco, 'Viva la vida', ha conformado la separación de la pareja. El famoso colaborador Kiko Matamoros contó todos los detalles de la ruptura que se saben hasta el momento.

¿Podría haber una tercera persona?

Tras el bombazo, han surgido dudas de si cabría la posibilidad de que hubiera una tercera persona implicada entre el matrimonio, ya que Kiko Matamoros lo espetó con toda seguridad. Además, detalló que esa tercera persona estaba involucrada por parte de Anabel Pantoja, no por parte de Omar Sánchez.

No obstante, ella lo ha negado rotundamente. Tras las dudas desatadas tras el programa de Telecinco, Anabel ha tenido que pronunciarse en las redes sociales para desmentir las palabras de Kiko Matamoros, lanzando un mensaje contundente por 'stories' a sus seguidores de Instagram: "Después de todas las informaciones dadas me veo obligada para no perjudicar a 3 personas que tienen familia, trabajo y t vida, y no tienen y no tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es @javiipantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona ya que no existe. Pido respeto para todos, gracias."

Por si fuera poco, el colaborador de Telecinco explicó que Anabel Pantoja estaba manteniendo contacto con esta tercera persona y que, cada vez que iba a Madrid se veía con él: "Ella ya disfruta de esa relación de manera absoluta", afirmaba.

Anabel también se ha mostrado melancólica en sus redes sociales, parece que la ruptura con Omar Sánchez no está siendo fácil para ella pero, tal y como ha escrito en el texto que acompaña a la foto del mar, está dispuesta a afrontar lo que le depare el destino: "Mañana amanecerá y quién sabe lo que trae la marea".