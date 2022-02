El periodista valenciano Javier Ruiz ha hablado claro. El presentador de 'Las Claves del Siglo XXI' en RTVE fue invitado al podcast de Pablo Iglesias donde reveló el motivo por el que ya no está trabajando en el programa de Ana Rosa.

El exvicepresidente del Gobierno fue muy incisivo durante la charla con Ruiz, que apuntó a la ideología como principal causa de su salida del programa de Telecinco."Creo en la libertad del editor. Me repatea. Me duele que me afecte a mí, pero Ana Rosa tiene el mismo derecho a despedirme que a contratarme. Y cuando ella me contrata no se inaugura la libertad de expresión y cuando me despide no empieza la mordaza. ¿Estoy jodido? Sí..., pero eso no es censura ni mordaza", confesaba abiertamente el periodista valenciano.