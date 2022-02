Ainhoa Arteta emocionó son su relato en su visita a El Hormiguero tras sus graves problemas de salud. "Casi me muero, pero yo no me enteré", contaba la soprano a Pablo Motos. Arteta aclaró que estuvo en coma inducido por una complicación del cólico nefrítico que sufrió, no por el covid.

"Me inducen al coma durante 5 días. Lo intentaron con todos los antibióticos posibles porque soy alérgica a la penicilina, pero, además, mi cuerpo había generado resistencia a los antibióticos. Hasta que los médicos dijeron: 'o probamos con la penicilina o' se muere. Podía morirme de la sepsis o podía morirme de la reacción alérgica". "Cuando has estado a punto de morir la vida la ves de otra manera", explicaba ante la atenta mirada de Motos. Sobre la amputación de dos dedos de su mano explicó que "no me llegaba bien el riego a las extremidades. La mano izquierda se salvó porque está más cerca del corazón y ahí llegaba más sangre". Esta fue una de las secuelas de estar en coma. De hecho, cuando supo que la iban a intubar sintió terror debido a que sus cuerdas vocales podrían haber quedado afectadas. La soprano anunció su vuelta a los escenarios tras superar sus problemas de salud que le llevaron a estar hospitalizada un mes y medio y permanecer seis días en coma inducido. Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto el próximo 27 de febrero en el Teatro de la Zarzuela que supone su retorno a los escenarios tras su convalencia médica del pasado verano.