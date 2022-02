Jesús Sánchez, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 3' nos ha dado un pequeño susto tras su paso por quirófano, y aunque por suerte no ha sido nada grave, la preocupación nos ha tenido en vilo igualmente hasta que Marina nos contaba el motivo de su ingreso.

El concursante del formato más exitoso de Telecinco, acudía al hospital tras conocer la noticia hace unas semanas: el sevillano se detectaba un bulto en el pecho. La pareja de Marina García era diagnosticada de un lipoma que, aparentemente, no suponía un peligro. "Finalmente me han dicho que tengo un lipoma (bulto de grasa) y que, si me crece un poco más, por estética y molestia, me lo tendré que quitar". Estas eran las declaraciones de Jesús Sánchez, quien no se ha separado de Marina en todo este tiempo. "Gracias a Dios solo ha sido un susto. En definitiva, cuando uno no está bien en temas de salud, lo demás sobra".

Por eso, nos asustábamos al ver que el sevillano pasaba por quirófano, pero sorprendentemente no era por este tema, si no por razones puramente estéticas. A través del Instagram 'stories' de Marina García, su pareja, ha sido como nos hemos enterado de este retoquito tras la ausencia de ambos en redes estos días: "Ayer estuve un poco ausente, estaba acompañando a Jesús en su operación y fue un día muy intenso".

Mucha gente ha pensado que se trataba del linfoma de Jesús, pero realmente no era nada de esto si no que estaba realizando una mejora en su físico. Así es, el chico de Marina se ha realizado un injerto capilar con el que muy pronto nos sorprenderá. Y es que todas matamos por un buen melenón... Hasta Jesús.

Con esta foto ha sido con la que Marina García ha dado la noticia de este gran cambio. Y nosotras ya estamos fantaseando cómo será el resultado y cómo será el nuevo 'look' de Jesús. Y es que tras los pasos de Pablo Moya y Cristian Jerez, Jesús Sánchez ha decidido seguir el legado tentaciones y hacerse este injerto... Y nosotras estamos seguras de que le queda de maravilla.

Ambos han prometido a través de este Instagram 'stories' contar un poco más sobre esta noticia, y nosotras aquí estaremos esperando ¡Qué ganas tenemos de ver el resultado!