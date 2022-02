Parece que la capital valenciana está encandilando a muchos de los personajes públicos de la televisión española. La noche del viernes Alberto Santana, uno de los concursantes más conocido de 'Mujeres y hombres y viceversa', visitó uno de los restaurantes de moda en València, Zazú Lounge.

Santana también ha participado en otro exitoso programa de Telecinco, Supervivientes, y se ha convertido de este modo en una de las caras más conocidas de Mediaset. El colaborador compartió con sus más de 517.000 seguidores de Instagram los platos que degustó en el local que Zazú tiene en Cortes Valencianas a través de sus historias.

Por lo visto el canario quedó encantado con la comida, ya que no pudo resistirse a "atacar" el pulpo antes de grabarlo para enseñárselo a todos sus fans. Y es que no escatimó, decantándose por un tartar de atún, niguiris de wagyu y gunkans -shushi-, el pulpo a la brasa con puré de patatas trufado que por poco no llega a ser filmado, entrecot de vaca vieja, y de postre pidió una porción de tres de las tartas caseras del restaurante, de queso, oreo y kinder bueno.

Más tarde acudió, siguiendo los pasos de sus compañeros de cadena y concursantes de la última edición de 'La isla de las tentaciones', Simone y Stiven, a la discoteca Committe de València. Es más, esa misma noche también visitó el club nocturno otro de los protagonistas de la cuarta edición del reality, Álvaro Boix.