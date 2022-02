"La ruta del bakalao... puf! Para mí fue una experiencia en la vida inolvidable". Con esas palabras describe Sergio, un hombre que ha visitado First Dates en busca del amor, cómo vivió la ruta de la movida valenciana en los años 80 y 90. "Me pegaba unas fiestas... desde aquí pido perdón a mi madre, que en paz descanse, porque salía los viernes y volvía los lunes", continúa. Lo que ha dejado claro es que no perdía el tiempo.

Pero lo mejor estaba por llegar, y es que su cita, Alicia, se queda estupefacta cuando Sergio se tira un eructo mientras está cenando con ella sin mostrar ningún signo de vergüenza. "A día de hoy soy una persona que no consume tóxicos y me cuido mucho", espeta el valenciano justo después del gas.

Sergio decide pedirse un ron con hielo para acompañar la comida: "Joder, esto me está poniendo fino". A lo que Alicia responde: "Pues sí que tienes poco aguante tú, madre mía, ¡menudo valenciano! No obstante, él se apresura en defender el motivo que sostiene su borrachera: "Es que me he tomado dos cervezas antes de venir. Me lo voy a beber todo, hasta el agua de los floreros". Ella cada vez parece más atónita con la situación.

Desde luego el valenciano es uno de los personajes más pintorescos que ha pasado por el programa: "Yo hasta que no encuentre a una mujer que vea que no está por el interés... Por ejemplo, cuando voy andando es como que no tengo tanta afinidad con las mujeres, pero tengo un deportivo y cuando cojo el coche me tiran las bragas hasta en el parabrisas".

Sea como sea, Sergio tiene claro lo que anda buscando en una mujer: "Quiero que me conozca una mujer cuando vaya andando por la calle y después se sorprenda de que tengo un piso, un Lamborghini y una moto, de que tengo un alto standing de vida".