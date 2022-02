Hay un motivo por el cual Blanca Portillo no ha acudido aún a divertirse a 'El hormiguero'. La actriz contó inesperadamente este pasado lunes en 'La resistencia' por qué todavía no había acudido al plató del programa presentado por Pablo Motos, a pesar de las invitaciones que ha recibido: "Nunca he ido porque soy muy vergonzosa y cuando me ha invitado alguna vez Pablo (Motos) me ha dado vergüenza".

𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐧 𝐧º𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚



Pero qué mujer tan feliz jaja#LaResistencia @bpmdv pic.twitter.com/pGCjBbP9vc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de febrero de 2022 "Creo que ahora está enfadado conmigo. Creo que nunca más me ha querido llevar por eso, pero en realidad es que me da una vergüenza que me muero", le explicó Portillo a David Broncano durante su visita al programa de humor que presenta en Movistar Plus+. La visita de Blanca Portillo a 'La resistencia' se produce a tan solo unos días antes a que se entrega los Premios Goya en Valencia, edición en la que 'Maitxabel', película que protagoniza, parta como una de las grandes favoritas con un total de 14 nominaciones, solo por detrás de 'El buen patrón' de Javier Bardem, que acumula 20. Dentro de esas 14 nominaciones, Blanca Portillo optará a llevarse la estatuilla a la Mejor Actriz Protagonista por su interpretación de Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jaúregui, asesinado por ETA en el año 2000. La interprete se enfrentará en esta categoría contra Emma Suárez ('Josefina'), Petra Martínez ('La vida era eso') y Penélope Cruz ('Madres paralela').