Rosario, de 'La isla de las tentaciones', se ha abierto hace poco un canal en Mtmad. Su segundo vídeo lo ha dedicado para compartir con sus fans las operaciones y los retoques estéticos a los que se ha sometido, ya que, según ha explicado, es una de las preguntas más recurrente entre sus seguidores.

La de fue novia de Álvaro Boix ha dicho que, en lo referente a operaciones estéticas, tan solo se ha modificado el pecho, algo que como muy bien ha dicho ella, era "evidente". Admite que está contenta con el resultado porque cuando acudió a la clínica le dejó muy claro al cirujano que quería que se notara la intervención porque le gusta el pecho operado.

Ha añadido que tiene una desviación en la espalda y el cirujano le recomendó ponerse una cantidad de gramos diferente para que el pecho se viera equilibrado. "Llevo en uno 450 y en otro 500. Ósea, llevo un kilo de tetas amigos, que se dice pronto", revela entre risas. "Llevo las prótesis por debajo del músculo, imagino que por eso mi postoperatorio fue más doloroso", explica.

La influencer ha cerrado el tema de sus senos diciendo que no se arrepiente de haber pasado por quirófano porque su autoestima mejoró mucho desde que se operó el pecho.

En cuanto a los retoques estéticos, Rosario explica que la gente piensa que se ha hecho un montón, pero en realidad tan solo se ha puesto ácido hialurónico en los labios.

“Muchos me preguntáis si me he operado la nariz, pero no. ¿De verdad os pensáis que si me hubiera operado la nariz me habría puesto esta? Pues no”, defiende la de Elche.

Futuras operaciones y retoques

A la pregunta de si pretende someterse a alguna otra operación o retoque estético, responde que el primero sería "corregir" sus ojeras: "Desde pequeña he tenido muchísimas ojeras y eso no me gusta. Seguramente será el próximo retoque que me haga”.

Además, la estudiante de diseño expone que su amiga Sandra le comentó un retoque que le está dando "mucha manía": "A mí me haría falta eso que te pinchan para que se te marque la mandíbula. Yo por hacerme me haría de todo, pero vaya, que no…”.