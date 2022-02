'Érase una vez... Pero ya no' por fin tiene fecha de estreno en Netflix. La plataforma ha anunciado este viernes que la serie musical de Manolo Caro ('La casa de las flores') llegará a su catálogo el próximo 11 de marzo. También ha compartido el póster y las primeras imágenes de la ficción, cuyo objetivo es "reinventar los cuentos de hadas clásicos".

La nueva apuesta de la compañía cuenta con un reparto internacional encabezado por el cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra y las cantantes españolas Mónica Maranillo y Nia Correia. Completan el elenco Rossy de Palma, Asier Etxeandia, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega y Mariana Treviño, entre otros.

Producida por Noc Noc Cinema, cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. Ahora, en el presente, la llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el hechizo.

Dos amantes separados por el tiempo y un hechizo que debe romperse convierten este cuento en una ✨f a n t a s í a✨ La serie #ÉraseUnaVezPeroYaNo llega el 11 de marzo. pic.twitter.com/oYiaD2qg9j — Netflix España (@NetflixES) 11 de febrero de 2022

Manolo Caro afirma: "Este anti cuento de hadas creo que es lo más honesto que he hecho como autor. Por los tiempos que estamos viviendo tenía la necesidad de divertirme, enloquecer, cantar, bailar, reír y esto es lo que 'Érase una vez… Pero ya no' ofrece. Estoy muy contento de volver a la comedia hilarante que me ha dado tantas satisfacciones y creo que el público que ha seguido mi trabajo entenderá de lo que hablo en los primeros minutos de la serie".