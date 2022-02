Carmen Lomana iba a ser entrevista en 'Sábado Deluxe' en la noche del 12 de febrero. Sin embargo, dicha entrevista no se produjo porque la empresaria se cansó de esperar durante horas en la sala de invitados, motivo por el cual abandonó las instalaciones de Mediaset y dejó plantado al programa.

Su entrada a plató estaba programada para la última parte del programa, en torno a las dos de la madrugada. A pesar de su tardía llegada, Carmen llegó a Telecinco a las ocho de la tarde, por lo que tuvo que estar varias horas esperando hasta que se cansó. Una vez el programa ya llevaba un buen rato en emisión, Lomana decidió marcharse.

"Carmen Lomana estaba aquí y se ha enfadado porque dice que ella no entra tan tarde", explicó Jorge Javier al anunciar el abandono en el último momento. "No puede ser. Carmen llama a todos los sitios para trabajar, ¿y esta aquí y se va?" preguntó Lydia Lozano. "Hombre, a una persona que va a salir a las dos y cuarto no se la puede traer a las ocho y media", apuntó el presentador.

Antes de que finalizara el programa, la directora del 'Deluxe' quiso hablar para mostrar su decepción con los contenidos del programa que habían preparado para esa noche: "Las cosas no han salido como yo quería", le comentó a Jorge Javier cuando él le preguntó el motivo de su decepción.

"¿Y qué hacemos? ¿Resiliencia? ¿Estoicismo? ¿Y qué? No pasa nada. ¿Ahora te vas a enfadar por eso? ¿Qué diría Séneca? Ya mañana haremos otro programa mejor", le dijo el también actor para intentar animarla.