Hace unos días Lucía e Isaac, que participaron en 'La Isla de las Tentaciones', anunciaron su ruptura. Cuando lo hicieron público sus seguidores no se sorprendieron demasiado, ya que él ya había engañado otras ocasiones a la influencer.

Sin embargo, esta vez el 'lobo' ha ido más allá: Lucía ha contado en su canal de Mtmad que ha encontrado a su pareja con otra mujer en la cama. "Yo no pensaba hacer esto, pero ya que hablan de mí voy a contar la verdad que todo el mundo sabéis y que creo que no es ningún secreto", ha dicho frente a los ataques de Isaac hacia ella después de haber puesto fin a la relación.

"Me ha pasado lo mismo que la otra vez; me he relajado y estoy más tranquila conmigo misma" ha explicado refiriéndose a la decepción que también sufrió por su anterior pareja, Manuel, quien le engañó en la tercera edición de 'LIDLT'. "He llegado a la conclusión de que no me hacía feliz, pero no me daba cuenta", añade.

Lucía se defiende ante las declaraciones de Isaac, en las que le deja de celosa, dando a entender que cualquier persona se habría vuelto "loca" en su lugar, si hubiera vivido la misma decisión: "No pretendía contar esto porque es algo vergonzoso para mí, pero lo voy a hacer porque no voy a permitir que esta persona diga que yo soy una loca de celos".

Debido a una discusión que habían tenido, Isaac estaba muy extraño y seco con Lucía. Ella, harta de la situación, le planteó la posibilidad de pasar la noche en casa de una amiga suya que vive cerca, y que pensara si él quería seguir o no compartiendo hogar con la gaditana.

Al volver de casa de su amiga a la mañana siguiente (y habiendo prevenido a Isaac de que iba a acudir para recoger el perro), fue cuando se encontró todo el panorama: al 'lobo' con otra mujer, ambos desnudos, en la cama: "Hemos roto porque yo he visto con mis propios ojos, en mi casa, en mi cama, a Isaac con otra persona".