Hace unos días Lucía Sánchez, de 'La Isla de las Tentaciones', anunciaba a través de su canal de Mtmad su ruptura con Isaac Torres, otro de los concursantes del reality. No era algo nuevo que la pareja tenía problemas en la relación, ya que ambos participaron en 'La última tentación' y él le fue infiel con Bela.

Lucía expuso en su comunicado que tuvo que enfrentarse a la desagradable situación de encontrarse a su novio en su propia cama con otra mujer desnudos y que, a partir de ese momento, ella decidió poner fin a su historia con Isaac.

Ahora Isaac ha respondido en otro vídeo en la misma plataforma: "Si estoy aquí es porque doy por finalizada mi relación con Lucía. He pasado los mejores momentos de mi vida con ella, pero también los peores. Por eso vengo a destapar cosas que no sabéis; a mí me han engañado, así que entiendo que os hayan engañado también a vosotros", dice el 'lobo' refiriéndose a la versión de la que es ya su expareja de la ruptura entre ambos.

"A día de hoy me siento súper bien porque me he quitado toneladas de angustia y malestar. Después de los bolos del fin de semana no me apetecía volver a casa porque sabía que íbamos a pelear [...] Lo que no puede ser es que me líe unos 'pollos' increíbles porque le llegue una foto en la que salgo bailando con otra persona. Es mi trabajo, tengo que bailar, hacerme fotos, beber y poner buena cara", se defiende el de Barcelona.

La relación ya se encontraba en un momento complicado: "La gota que colmó el vaso fue cuando fui a un bolo en Galicia y resulta que Bela también iba, y al mismo pueblo. Cuando Lucía se enteró se puso como una loca, insultándome. Me mandó 500 wasaps y me llamó dos veces y me dijo que era un falso y un mentiroso. Si perdonas a alguien tienes que hacerlo de verdad, no puedes estar recordándole todos los fines de semana lo que ha hecho", aclara el 'lobo'.

Y llega un punto en su declaración que contrapone totalmente la versión que compartió Lucía con sus seguidores: "Todo el mundo sabe lo que contó Lucía, pero nada es verdad. Cuando ella llegó a casa sí que me vio con una chica, pero ya no estábamos juntos y llevaba varios días viviendo solo. Yo ya estaba soltero y no tenía que darle explicaciones a nadie. Después de eso me tiró toda la ropa que tenía en casa aprovechando que estaba de bolo y me rompió todos los juegos".

Por si fuera poco, Isaac compara al final de su comunicado a Lucía con Marina, con quien bien saben todos sus seguidores que la gaditana no tiene para nada una buena relación, por motivos más que evidentes: "Estas cosas demuestran cómo es cada persona. Pienso en la ruptura que tuve con Marina, que ella sí que tenía motivos para enfadarse, y como una pedazo de mujer afrontó la realidad y me dejó hacer mi vida. Esa es la diferencia entre una mujer y una 'niñatilla' que te quiere hacer daño a toda costa.