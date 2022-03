Desde hace una semana, 'Todo es mentira' sigue de cerca la guerra que se ha desatado en Ucrania tras la invasión de Rusia. Para ello, el programa de Risto Mejide cuenta a diario con analistas y expertos en el tema para profundizar en un conflicto que mantiene en vilo a Europa y al mundo entero. Sin embargo, no todos los invitados parecen estar satisfechos con el trato recibido por el espacio vespertino de Cuatro.

Jesús Manuel Pérez Triana, analista de Seguridad y Defensa, ha arremetido en su cuenta de Twitter contra el formato producido por La Fábrica de la Tele. "Acabo de mandar a paseo a una productora del programa 'Todo es mentira' de Cuatro. Es la experiencia más absurda que he tenido con un medio", comienza diciendo en un extenso hilo de Twitter.

Antes de profundizar en el tema, Jesús Manuel subraya que participar en televisión en calidad de experto "aporta poco o nada" porque, según comenta, "regalas tu tiempo a un medio de comunicación a cambio de nada. Que la gente se cree que te pagan por salir". "Lo peor es cuando ni te avisan de que no vas a entrar en antena porque hay un acontecimiento de mayor impacto", reconoce el escritor, que también se queja del tiempo de espera hasta que se realiza la conexión.

Tampoco está satisfecho con el trabajo de los periodistas, de quienes dice que "no se enteran de nada". "Te preparas una intervención con notas y repasas los últimos datos. Y siempre te sorprenden con preguntas desde el ángulo más absurdo. O se fijan en los detalles más irrelevantes", afirma.

Acabo de mandar a paseo a una productora del programa "Todo es mentira de Cuatro. Es la experiencia más absurda que he tenido con un medio. Dentro hilo. 👇 — Jesús Manuel Pérez Triana 🌻 (@jpereztriana) 28 de febrero de 2022

Después de hacer esta introducción, pasa a compartir su nefasta experiencia en el programa de Risto Mejide: "Lo primero es que me dice: ¿Pero tú has salido en medios antes?. Como diciendo: ¿Cómo sé que eres digno en salir en mi programa, oh mortal?". También denuncia que la productora le pidió un enlace a una entrevista que le hubieran hecho en radio o televisión: "Debe ser que en Cuatro tienen los ordenadores con el Internet capado sin Google".

"Perdí tiempo en demostrarle que yo era digno de su programa", lamenta Jesús Manuel para, seguidamente, denunciar que el programa quiso repasar con él "las preguntas ¡y las respuestas! para que fuera claro y conciso". "Pero como no se enteraba de nada le tuve que explicar los antecedentes del conflicto y se armó un lío entre lo que estaba pasando y lo que había pasado", añade.

"Lo mejor fue cuando me pidió que cambiara una respuesta para que yo dijera que los milicianos prorrusos separatistas del Donbsa habían lanzado 'ataques provocativos' porque eso era lo que decía no sé qué medio", continúa diciendo el experto. Admite que es "la primera vez que desde un medio me piden que diga que las cosas de cierta manera cuando yo no sé quién fue el primero que empezó los disparos".

A pesar de todos estos preparativos, la entrevista se quedó fuera de la escaleta del programa debido a las últimas informaciones sobre la guerra interna en el PP: "Pasaron los minutos y ni un triste Whatsapp para decir: Lo siento, no quedó tiempo". "Me pareció muy desconsiderado después de todo el tiempo perdido y las molestias", apunta.

A pesar de este desencuentro, un periodista de 'Todo es mentira' volvió a ponerse en contacto con él: "Le he mandado un Whastapp diciéndole que su compañera me había dicho que no me volverían a molestar y me vuelven a llamar". Después de que el redactor asegurara que "esto nunca había pasado", Jesús Manuel fue tajante: "Lo dudo mucho, adiós. Y le he bloqueado".