"He tocado fondo, no puedo estar más abajo, es imposible", con estas palabras describe Lucía en la situación emocional y psicológica en la que se encuentra tras su ruptura con Isaac. Hace unos días, la que fue participante de 'La isla de las Tentaciones' compartía que había visto con ojos a su expareja y a otra mujer desnudos en su propia cama cuando todavía estaban juntos. Pese a todo, ella en ningún momento echa las culpas al 'lobo' de nada de lo que le ha pasado y, de hecho, solo se culpabiliza a sí misma por no haber sabido parar la situación a tiempo: "Mi mente ha llegado a este unto porque no he tomado buenas decisiones y no he sabido ver lo que era bueno o malo para mi vida. No le echo la culpa a nadie, he tocado fondo porque he sido tonta, torpe, estúpida y niñata".

La gaditana reconoce estar pasando un mal momento, pero está tratando de tomar decisiones y emprender iniciativas que le ayuden a revertir la situación en la que se encuentra: "Me he apuntado al gimnasio porque quiero desestresar mi mente. Dicen que hacer deporte activa la hormona de la felicidad y yo quiero descubrir si es verdad porque lo que hago por ahora en el gimnasio es sufrir. Me gusta porque me estoy dedicando a mí. No busco tener un cuerpo fitness, pero quiero hacer deporte para estar más fuerte anímicamente. Me estoy dedicando a mí en todos los sentidos: he ido a la peluquería, ha hacerme las uñas, ha hacerme el tratamiento que me estaba haciendo en el pecho, he pedido cita para hacerme el láser... Cuando me veo más mona me sube la autoestima".

Para superar el duelo de la relación Lucía prefiere la tranquilidad a la fiesta ya que, según ella, con la segunda evitas y eludes el problema, y es un error en el que ya ha caído anteriormente: "No tengo ganas de salir de fiesta, prefiero estar tranquila. En verano no paré de salir y no me centré en el problema que tenía y quizás por ese motivo he llegado donde estoy, en el límite. Creo que ahora lo estoy gestionando mucho mejor, aunque haya tocado fondo. Quiero estabilizarme y ser feliz. También me está ayudando mucho que mis amigas me hayan demostrado que están conmigo. Me lo han hecho todo muy fácil, me ayudaron a recoger mis cosas, y no tengo cómo agradecer todo lo que hicieron por mí. Están todo el tiempo proponiéndome planes, y eso me reconforta, ver que están pendientes de mí, que no me han dejado sola".

Además, tiene muy claro que no tiene iniciar ningún romance con nadie ya que, por el momento, no se siente preparada: Ahora mismo de lo último que tengo ganas es de estar con ningún tío. Qué asco, no quiero hombres, quiero estar sola... Yo no sé el problema que tengo que siempre digo que quiero estar sola, y no busco nada, pero estoy en el momento indicado, en el sitio indicado y con la persona indicada, y empiezo otra relación. Por favor, que no me pongan a nadie en mi camino.