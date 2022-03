Lola, una participante de 'La Isla de las Tentaciones', comunicó su ruptura con Iván Rubio y los motivos de ésta, que fueron las infidelidades que le descubrió al futbolista. Explicó que se enteró de ellas a través de Marta Peñate, otra habitual del programa, ya que la chica con la que Iván tuvo las conversaciones le filtró a Marta una grabación de pantalla en las que se evidenciaba las intenciones de Iván. "Con esas conversaciones no hay dudas. El chaval quería lo que quería, que era quedar con la tía", afirma Marta.

De echo, la actual pareja de Tony Espina dice con mucha seguridad que no es la primera vez que le había sido infiel a Lola: "Cuando se lo contaron a Lola, ella me llamó histérica. Le acaban de operar y esa situación me dio muchísima pena. Yo le dije que no era la primera vez que se lo hacían; yo me había enterado de otra infidelidad, pero no se lo había contado a ella porque no tenía nada confirmado".

Y es que las fuentes de Marta son variadas, y por eso se enteró de que la expareja de Lola le habló a otra chica que pasó por el reality de República Dominicana, Inma Campano: "Iván cuando Lola estaba en Supervivientes le escribía a Inma Campano, mi compañera de La Isla de las Tentaciones. Bueno, Inma que cuente lo que quiera contar, yo tampoco me sé esas conversaciones, pero él no conoce a Inma de nada y le escribía, me refiero... si no conoces a una chica, ¿para qué le escribes? Si lo hizo con Inma que es del mismo entorno y es una chica conocida, no me quiero imaginar con la de chicas 'desconocidas' a las que le hablaría"

Sin ir más lejos, Marta Peñate reconoce que el futbolista le había llegado a hablar incluso a ella, pero que no se había dado cuenta hasta ahora: "De hecho, a mí también me había hablado. No me había dado cuenta porque a las influencers nos llegan una gran cantidad de mensajes en Instagram, en el apartado de solicitudes, pero el día en el que me llegaron los mensajes de la chica me dio por meterme en el perfil de Iván. Para mi sorpresa, aparecía que me había mandado un mensaje, pero que lo había borrado. No sé qué ponía en el mensaje, eso es verdad".

La canaria intenta dar un consejo a Lola, que se olvide de su expareja y que no merece la atención que le está dando después de lo que le ha hecho: "El tema de Iván me da pereza y yo ya le he dicho a Lola que pase página. Hoy mismo he visto un directo en el que se enfrentaban cara a cara, pero creo que a Lola le sobra hacer eso. Lola, te lo digo desde aquí, considero que está muy por encima de él y sobra que le des protagonismo".