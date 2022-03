Fani Carbajo se ha pronunciado en su canal de Mtmad para hablar de varios asuntos, como el tratamiento de fertilidad al que se están sometiendo tanto ella como Christofer para conseguir ser padres juntos, o de la ruptura entre la que es su amiga, Lola Mencía, e Iván Rubio.

Primero la que participó en La Isla de las Tentaciones revela su emoción por ser madre. Ha hecho alusión a que falta muy poco para saber si el tratamiento de fertilidad funcionará o no: "Me tienen que sacar los óvulos, van a meter el espermatozoide en mi óvulo y verán si el embrión crece un poquito. Después lo introducirán en mi cuerpo". A esto ha añadido que no va a seguir los mismos pasos de otras mujeres conocidas que se han quedado recientemente embarazadas y han compartido con sus fans el paso a paso del embarazo: "Contaré todo en un único vídeo cuando haya pasado todo el proceso".

Por otra parte, ha querido hablar sobre la ruptura entre Lola e Iván Rubio. Hace unos días la influencer reveló que Marta Peñate le destapó las infidelidades de su pareja, y por ello decidió poner punto y final a la relación. Fani, que es su amiga, está muy contenta de su decisión: "Desde aquí quiero mandarte un mensaje, Lola; te quiero mucho, te aprecio, me alegro de que estés bien y de que al fin hayas abierto los ojos".

Pero Lola no es la única persona para la que Fani tiene unas palabras, también ha querido explicarle ciertas cosas a Iván, a quien es evidente que no siente ningún tipo de aprecio: "No sé cómo tienes la cara dura de decir todavía que sufres bulling por redes sociales. Te jodes, es lo que hay. Eres mala persona, eres mal hombre. Yo misma he recibido insultos, desprecios e incluso amenazas por tu parte".

Vuelve a reiterar en lo contenta que está de que Lola haya decidido acabar con el futbolista, de que haya tomado la decisión de "ser feliz sola". También aprovecha para mandarle fuerzas y recordarle que no necesita a ningún hombre.