Darío Sellés y Sandra Férriz ha sido la pareja que más sorpresas ha dado en la tercera edición de 'La Isla de las Tentaciones'. En un principio, ambos llegaron a la isla porque, en teoría, ella desconfiaba de él. La sorpresa vino más tarde, cuando uno de los solteros fue expulsado del programa y confesó que Sandra le había sido infiel a Darío unas semanas antes de ir a República Dominicana.

Darío escuchó todo esto en la hoguera, lo afirmó, y no pudo evitar derrumbarse. Le pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación con Sandra, y ésta aceptó y acudió a la cita. Cuando acabó, el alicantino decidió abandonar solo la isla, al igual que ella. Sin embargo, contra todo pronóstico, ambos acudieron juntos al programa del reencuentro seis meses después de acabar la grabación del reality, y comunicaron a todo el mundo que seguían juntos y que habían decidido volver a intentarlo.

Ahora, hace tan solo unas horas, Darío ha confirmado que hace unos días decidió romper con Sandra: "Ya no estamos juntos, lo hemos dejado". Después de haberlo intentado, ha compartido que no podía sostener más la situación porque se sentía confundido: "Me pesaba mucho el pasado y es lo que me ha hecho tomar esta decisión. Es algo que he perdonado, pero que no he olvidado", ha lamentado.

El joven considera que cuando salió de la isla, en lugar de volver a intentarlo con Sandra debería haberse dado un tiempo para aclarar sus ideas y recomponerse. Unos meses después ha llegado a la conclusión de que que la mejor decisión es que cada uno tome su camino: "No sé si el destino nos volverá a unir, pero a día de hoy quiero estar solo, centrarme en mí y empezar una vida nueva", asegura con firmeza.

Parece que Darío ha decidido apostar por su propia felicidad y hacer todo lo posible por sentirse bien. De hecho, ha compartido una historia en Instagram en la que deja claras sus intenciones: "Aprende a darte lo que necesitas".

Según cuenta, el día que trasladó a Sandra la decisión de cortar la relación, pasó todo el día con ella: "No era consciente de lo que le estaba diciendo. Le estuve acompañando todo el día para que ella tampoco lo pasara mal porque sé que eso es un palo grande después de todo lo que hemos pasado.

El influencer, unos días después de dejar a Sandra y siguiendo la línea de ternura que le caracterizó en todo su paso por el programa de Mediaset, le escribió un texto diciéndole que le quiere mucho, que le va a querer siempre, y que ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida.